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Увольнение солдат-срочников приостановлено на период ЧП

Дальнейшие меры по возобновлению увольнения в запас военнослужащих срочной службы будут доведены дополнительно.

Фото : today.kz21 марта 2020, 13:59

Пограничная служба КНБ РК распространила сообщение о том, что увольнение солдат-срочников приостанавливается на период действия чрезвычайного положения, передает zakon.kz.

В соответствии с пунктом 5 статьи 26 закона "О воинской службе и статусе военнослужащих" увольнение с воинской службы лиц, выслуживших установленные сроки, приостанавливается в случае введения чрезвычайного или военного положения на период его действия, - говорится в сообщении.

Дальнейшие меры по возобновлению увольнения в запас военнослужащих срочной службы будут доведены дополнительно.

Напомним, чрезвычайное положение введено в Казахстане в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения нового коронавируса COVID-19 пандемией в целях защиты жизни и здоровья граждан указом Президента РК на период с 08 часов 00 минут 16 марта 2020 года на срок до 07 часов 00 минут 15 апреля 2020 года.


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