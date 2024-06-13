Солдат-срочник погиб на учениях под Аягозом
Фото: пресс-служба МО РК
13 июня погиб военнослужащий срочной службы одной из воинских частей Аягозского гарнизона. Об этом сообщили в Министерстве обороны Казахстана, сообщает Zakon.kz.
В ведомстве отметили, что в ходе проведения учения было допущено нарушение мер безопасности.
"Военнослужащий срочной службы одной из воинских частей Аягозского гарнизона получил травму, несовместимую с жизнью. По факту происшествия назначена служебная проверка. Возбуждено уголовное дело. Виновные и должностные лица понесут соответствующие наказания в рамках Уголовного кодекса и Дисциплинарного устава ВС РК", – заявили в Минобороны.
Вооруженные силы выразили соболезнования родным и близким военнослужащего. Его родным будет оказана вся необходимая помощь, пообещали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что солдат сбежал из воинской части с оружием и совершил два преступления.
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