Солдат-срочник погиб на учениях под Аягозом

13 июня погиб военнослужащий срочной службы одной из воинских частей Аягозского гарнизона. Об этом сообщили в Министерстве обороны Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что в ходе проведения учения было допущено нарушение мер безопасности.

"Военнослужащий срочной службы одной из воинских частей Аягозского гарнизона получил травму, несовместимую с жизнью. По факту происшествия назначена служебная проверка. Возбуждено уголовное дело. Виновные и должностные лица понесут соответствующие наказания в рамках Уголовного кодекса и Дисциплинарного устава ВС РК", – заявили в Минобороны.

Вооруженные силы выразили соболезнования родным и близким военнослужащего. Его родным будет оказана вся необходимая помощь, пообещали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что солдат сбежал из воинской части с оружием и совершил два преступления.

