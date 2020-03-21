В Кыргызстане ввели режим чрезвычайной ситуации
В Кыргызстане обнаружено 12 случаев коронавирусом.
Фото : Пресс-служба президента КР / Султан Досалиев21 марта 2020, 17:28
По всему Кыргызстану вводится режим чрезвычайной ситуации, сообщает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.
Хочу подчеркнуть, что это не чрезвычайное положение, а чрезвычайная ситуация. В этом случае будут проводиться специальные эпидемиологические мероприятия и вводиться ограничения на действия людей. Но по сравнению с чрезвычайным положением это намного проще. Экономические и другие дела, которые совершаются в повседневной жизни, продолжатся, - заявил вице-премьер-министр КР Кубатбек Боронов.
В Кыргызстане обнаружено 12 случаев коронавирусом. Все инфицированные кыргызстанцы прилетели из Саудовской Аравии с малого хаджа.
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