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В Кыргызстане ввели режим чрезвычайной ситуации

В Кыргызстане обнаружено 12 случаев коронавирусом.

Фото : Пресс-служба президента КР / Султан Досалиев21 марта 2020, 17:28

По всему Кыргызстану вводится режим чрезвычайной ситуации, сообщает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.

Хочу подчеркнуть, что это не чрезвычайное положение, а чрезвычайная ситуация. В этом случае будут проводиться специальные эпидемиологические мероприятия и вводиться ограничения на действия людей. Но по сравнению с чрезвычайным положением это намного проще. Экономические и другие дела, которые совершаются в повседневной жизни, продолжатся, - заявил вице-премьер-министр КР Кубатбек Боронов.

В Кыргызстане обнаружено 12 случаев коронавирусом. Все инфицированные кыргызстанцы прилетели из Саудовской Аравии с малого хаджа.


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