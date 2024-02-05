Режим чрезвычайной ситуации ввели в Канаде из-за снегопада
Согласно данным Национального метеобюро Канады, в этой части провинции может выпасть до 150 см снега, что более чем в два раза больше февральской нормы осадков.
Как уточняет телеканал CBC, причиной снегопада, который сопровождается ветром с порывами до 28 м/с, стал шторм в Атлантическом океане. На данный момент введение режима ЧС на всей территории Новой Шотландии не рассматривается.
Отмечается, что в этой части региона в понедельник отменены занятия во всех учебных заведениях. Жителей просят максимально ограничить перемещение по улицам.
Ранее сообщалось, что енот "вступил в контакт с оборудованием" на станции в центре Торонто, погрузив часть города во тьму. Отключение электроэнергии также временно нарушило работу ключевой линии метро и привело к отключению воды.