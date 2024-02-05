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Режим чрезвычайной ситуации ввели в Канаде из-за снегопада

в Канаде ввели режим ЧС из-за снегопада Фото: pixabay
Режим чрезвычайной ситуации из-за сильного снегопада введен на севере канадской атлантической провинции Новая Шотландия, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Национального метеобюро Канады, в этой части провинции может выпасть до 150 см снега, что более чем в два раза больше февральской нормы осадков.

Как уточняет телеканал CBC, причиной снегопада, который сопровождается ветром с порывами до 28 м/с, стал шторм в Атлантическом океане. На данный момент введение режима ЧС на всей территории Новой Шотландии не рассматривается.

Отмечается, что в этой части региона в понедельник отменены занятия во всех учебных заведениях. Жителей просят максимально ограничить перемещение по улицам.

Ранее сообщалось, что енот "вступил в контакт с оборудованием" на станции в центре Торонто, погрузив часть города во тьму. Отключение электроэнергии также временно нарушило работу ключевой линии метро и привело к отключению воды.

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