Полмиллиона масок изъяли на подпольном складе в Алматинской области

Задержан безработный.

Подпольный импровизированный склад медицинских масок выявлен в Алматинской области, передает zakon.kz.

Изъято почти 500 000 медицинских масок.

250 коробок с медицинскими масками обнаружены во дворе одного из частных домов в Талдыкоргане. По предварительному подсчету, в каждой из них находились по 1800-2000 штук масок. Судя по всему, их готовили к погрузке и дальнейшей отправке.

Патрульный экипаж "Беркут-162" при подворном обходе обнаружил импровизированный склад. На место прибыла следственно-оперативная группа. Задержан гр. К., 1960 г.р., безработный. Начато досудебное расследование по ст. 190 УК РК, - сообщил начальник Управления полиции города Талдыкорган полковник полиции Аскар Нурсапа.

В настоящее время проводятся первичные следственные мероприятия. После допроса станет известно, куда планировалась транспортировка медицинских масок, их истинное происхождение и принадлежность.

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