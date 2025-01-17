Особо крупную партию героина изъяли полицейские в доме жителя Алматинской области

В Есике полицейские задержали 52-летнего местного жителя, подозреваемого в сбыте наркотиков. Его задержали дома, сообщает Zakon.kz.

В результате обыска у него изъят флакон препарата "Тропикамид", а в пристройке найдено порошкообразное вещество белого цвета. Экспертиза подтвердила, что это героин весом 156 гр.

Фото: polisia.kz

"Установлено, что на момент задержания подозреваемый находился в состоянии наркотического опьянения. Наркотики, предназначенные для сбыта, эквивалентны более 350 дозам общей стоимостью свыше 7 млн тенге". Пресс-служба ДП Алматинской области

По факту незаконного сбыта наркотиков возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в ИВС, расследование продолжается.

Фото: polisia.kz

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