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Происшествия

Особо крупную партию героина изъяли полицейские в доме жителя Алматинской области

наркотики, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 19:15 Фото: polisia.kz
В Есике полицейские задержали 52-летнего местного жителя, подозреваемого в сбыте наркотиков. Его задержали дома, сообщает Zakon.kz.

В результате обыска у него изъят флакон препарата "Тропикамид", а в пристройке найдено порошкообразное вещество белого цвета. Экспертиза подтвердила, что это героин весом 156 гр.

Фото: polisia.kz

"Установлено, что на момент задержания подозреваемый находился в состоянии наркотического опьянения. Наркотики, предназначенные для сбыта, эквивалентны более 350 дозам общей стоимостью свыше 7 млн тенге". Пресс-служба ДП Алматинской области

По факту незаконного сбыта наркотиков возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в ИВС, расследование продолжается.

Фото: polisia.kz

Ранее сообщалось, что до 15 лет грозит казахстанцу за распространение наркотиков в ВКО.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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