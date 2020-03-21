Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Казахстанских предпринимателей освободили от налогов

Также перенесены сроки сдачи отчетности и приостановили начисление пени.

Фото : Pixabay21 марта 2020, 22:18

Правительство Казахстана подписало постановление об освобождении от уплаты налогов, передает zakon.kz.

Таким образом, до 31 декабря 2020 года владельцы бизнеса освобождены от трех видов налога:

1) налога на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по крупным торговым объектам, торгово-развлекательным центрам, кинозалам, театрам, выставкам и физкультурно-оздоровительным и спортивным сооружениям;
2) земельного налога по землям сельскохозяйственного назначения производителей сельскохозяйственной продукции;
3) индивидуального подоходного налога индивидуальных предпринимателей, работающих в общеустановленном порядке налогообложения.

Также им будет приостановлено начисление пени по неисполненным в срок налоговым обязательствам до 15 августа 2020 года и перенесены сроки сдачи налоговой отчетности на третий квартал 2020 года.

Zakon.kz перечислял тех, кто будет освобожден от уплаты налогов.


Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты