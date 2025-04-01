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Финансы

Какие налоги и в какие сроки нужно уплатить в апреле 2025 года

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 12:14 Фото: freepik
В апреле ожидаетcя ряд важных дат по сдаче отчетности и уплате налогов. В Департаменте государственных доходов Алматы рассказали, в какие сроки необходимо исполнить налоговые обязательства, чтобы избежать начисления пени и других последствий за просрочку, сообщает Zakon.kz.

Налоговая отчетность

до 15 апреля 2025 года нужно представить:

  • Форма 400.00 и 421.00 за февраль 2025 года – декларация по акцизу и расчет за структурные подразделения или объекты, связанные с налогообложением.

до 21 апреля 2025 года:

  • Форма 101.02 за 2-4 кварталы 2025 года – расчет суммы авансовых платежей по КПН, подлежащей уплате за период после сдачи декларации по КПН;
  • Форма 328.00 за март 2025 года – заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.

Необходимо уплатить:

до 1 апреля 2025 года:

  • Налог на транспорт физических лиц за 2024 год.

до 10 апреля 2025 года:

  • КПН, окончательный расчет по декларации за 2024 год;
  • ИПН, окончательный расчет по декларации за 2024 год по доходам физических лиц (резидентов, нерезидентов), не облагаемым у источника выплаты;
  • КПН у источника выплаты, удерживаемый с доходов юридического лица-нерезидента, по начисленным, но невыплаченным суммам дохода при отнесении их на вычеты в 2024 году, а также при выплате таких доходов по истечении 2024 года
  • Налог на сверхприбыль по декларации за 2024 год;
  • Альтернативный налог на недропользование по декларации за 2024 год;
  • Налог на транспортные средства юридических лиц по декларации за 2024 год и обязательствам, возникшим после 1 июля 2024 года;
  • Земельный налог юридических лиц и ИП, окончательный расчет по декларации за 2024 год;
  • Налог на имущество юридических лиц и ИП, окончательный расчет по декларации за 2024 год;
  • Единый земельный налог, плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников, исчисленные плательщиками единого земельного налога с 1 октября по 31 декабря 2024 года.

до 21 апреля 2025 года:

  • НДС в ЕАЭС за март 2025 года;
  • Акциз, включая импортированные товары из ЕАЭС, за март 2025 года.

до 25 апреля 2025 года:

  • КПН, авансовые платежи за апрель 2025 года.
  • КПН и ИПН с доходов, выплаченных в марте 2025 года.
  • ИПН с доходов ИП, применяющего СНР с использованием специального мобильного приложения за март 2025 года.
  • Единый платеж, социальный налог, социальные отчисления, отчисления и взносы на ОСМС, ОПВ, ОППВ, ОПВР за март 2025 года.
  • Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы, использование радиочастотного спектра, пользование земельными участками.

С подробной информацией о сдаче отчетностей, уплате налогов и платежей можно ознакомиться на сайте департамента и на страничке Instagram @mkdalmaty_dgdalmaty, также по номеру 1414/3.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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