В Нур-Султане запрещен въезд и выезд пассажирских поездов с 22 марта

Отменяется курсирование 44 пар поездов.

Решением Государственной комиссии от 18 марта 2020 года по обеспечению режима чрезвычайного положения жителям и гостям города Нур-Султан запрещен въезд с 00.00 часов 22 марта текущего года, передает zakon.kz.

В этой связи с 22 марта приостановлены как прибывающие, так и убывающие пассажирские поезда города Нур-Султан. В город пропустят только транзитные поезда. Но без остановки на вокзалах.

Вместе с тем АО "НК "Қазақстан теміржолы" внесены следующие изменения в график движения пассажирских поездов на период карантина:

Отменяется курсирование 44 пар поездов.

Сохраняется курсирование 7 пар транзитных поездов с отменой стоянки по станциям Нур-Султан и Алматы.

Сокращены маршруты курсирования 12 пар поездов, в т. ч. частных перевозчиков.

Информация об изменениях графика движения поездов размещена на сайте компании "railways.kz".

Для обеспечения максимального информирования и оперативного оповещения населения об указанных изменениях графика движения пассажирских поездов необходимо распространить информацию путем СМС-рассылки следующего содержания: "В связи с введением карантина в г. Нур-Султан и Алматы внесены изменения в график движения пассажирских поездов на период карантина. Подробная информация "О некоторых изменениях в графике движения пассажирских поездов на период карантина" размещена на сайте АО "НК "Қазақстан теміржолы "railways.kz".

C полуночи 19 марта в Алматы и Нур-Султане начал действовать режим карантина.

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