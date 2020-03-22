126 казахстанцев из Объединенных Арабских Эмиратов прибыли в Атырау

В Атырау усилились меры безопасности.

20 марта в Атырау из Объединенных Арабских Эмиратов прибыли 126 казахстанских пассажиров, сообщает zakon.kz.

В 22.30 часов ночи пассажиры, прибывшие рейсом № 5044 "Шарджа-Атырау", были осмотрены на специальном санитарном пункте аэропорта. 106 пассажиров являются жителями Атырауской области, только один - гражданин Российской Федерации, а оставшиеся двадцать - из других регионов страны. Пятилетний ребенок является гражданином Российской Федерации. Несмотря на то, что он родился в соседней стране, его родители являются гражданами Республики Казахстан, - говорится в сообщении региональной службы коммуникаций Атырауской области.

Наши соотечественники прибыли из неопасной страны, относящейся к 2 категории риска коронавируса. По прибытию из аэропорта они прошли тщательную проверку .

По словам руководителя областного управления Здравоохранения Байтоллы Газизова, все пассажиры находятся в хорошем состоянии.

Из города Шарджа ОАЭ в Атырау приехали граждане нашей страны. Все они прошли специальную проверку. Состояние удовлетворительное, пассажиры взяты на контроль, - сообщил руководитель управления.

Стоит отметить, что в Атырау фактов заражения коронавирусом не зарегистрировано. В медицинских организациях имеются необходимые медикаменты.

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