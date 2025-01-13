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Политика

Токаев прибыл с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты

Токаев прибыл в ОАЭ, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 18:41 Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты для участия в саммите "Неделя устойчивого развития Абу-Даби", сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарта Токаева в аэропорту Абу-Даби встретили вице-президент ОАЭ шейх Мансур бен Заид Аль Нахаян и другие официальные лица.

Токаев прибыл в ОАЭ, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 18:41

Фото: Акорда

Глава государства проведет переговоры с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, а также ряд встреч с представителями деловых кругов Эмиратов.

Токаев прибыл в ОАЭ, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 18:41

Фото: Акорда

Ранее сообщалось, что Токаев подписал закон о доступе к информации и госнаградах.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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