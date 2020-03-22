В Москве не закроют метро из-за коронавируса
Метрополитен не будет приостанавливать свою работу ни при какой ситуации - Собянин.
Москва не будет закрывать метро из-за коронавируса, сообщает zakon.kz.
Мэр города Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала "Россия 1", что столичный метрополитен не будет приостанавливать свою работу из-за коронавируса ни при какой ситуации.
Метро технологически создано так, что поезда должны постоянно курсировать, прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии. Если мы остановим метро, потом полгода будем восстанавливать - отметил мэр.
Слухи о закрытии метро Собянин назвал чушью и глупостью и подчеркнул, что метро будет работать при любой ситуации.
Как сообщалось ранее, в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщили об отмене живых концертов и экскурсий в Московском метрополитене из-за коронавируса. Также в столице России была отменена продажа билетов в транспорте. Сергей Собянин заявил, что подобные действия помогут снизить риски заражения водителей.
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