В Москве не закроют метро из-за коронавируса

Метрополитен не будет приостанавливать свою работу ни при какой ситуации - Собянин.

Москва не будет закрывать метро из-за коронавируса, сообщает zakon.kz.

Мэр города Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала "Россия 1", что столичный метрополитен не будет приостанавливать свою работу из-за коронавируса ни при какой ситуации.

Метро технологически создано так, что поезда должны постоянно курсировать, прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии. Если мы остановим метро, потом полгода будем восстанавливать - отметил мэр.

Слухи о закрытии метро Собянин назвал чушью и глупостью и подчеркнул, что метро будет работать при любой ситуации.

Как сообщалось ранее, в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщили об отмене живых концертов и экскурсий в Московском метрополитене из-за коронавируса. Также в столице России была отменена продажа билетов в транспорте. Сергей Собянин заявил, что подобные действия помогут снизить риски заражения водителей.

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!