Обследование завершено: метро Алматы возобновило работу

Алматинский метрополитен возобновил работу, сообщает Zakon.kz.

"С 16:30 час. метрополитен Алматы возобновил свою работу в штатном режиме. Согласно Плану работ при чрезвычайных ситуациях для обеспечения безопасности движения специалистами метрополитена проведены работы по обследованию тоннелей, в ходе которого никаких разрушений на территории метро не зафиксировано", – сообщила пресс-служба Метрополитена Алматы.

В 13.20 4 марта стало известно, что после сильного землетрясения метро Алматы временно прекратило работу.

Землетрясение силой 5 баллов произошло в Алматы 4 марта. Сразу после подземных толчков в городе зазвучала сирена. Афтершок произошел примерно в 12.55.

