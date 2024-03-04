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Обследование завершено: метро Алматы возобновило работу

Метро возобновило работу, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 16:50 Фото: Zakon.kz
Алматинский метрополитен возобновил работу, сообщает Zakon.kz.
"С 16:30 час. метрополитен Алматы возобновил свою работу в штатном режиме. Согласно Плану работ при чрезвычайных ситуациях для обеспечения безопасности движения специалистами метрополитена проведены работы по обследованию тоннелей, в ходе которого никаких разрушений на территории метро не зафиксировано", – сообщила пресс-служба Метрополитена Алматы.

В 13.20 4 марта стало известно, что после сильного землетрясения метро Алматы временно прекратило работу. 

Землетрясение силой 5 баллов произошло в Алматы 4 марта. Сразу после подземных толчков в городе зазвучала сирена. Афтершок произошел примерно в 12.55.

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