23 марта Узбекистан закроет свою границу из-за коронавируса

Граница закроется для всех, кроме граждан других стран, выезжающих из Узбекистана.

Власти Узбекистана 23 марта закроют государственную границу из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщил оперативный штаб при правительстве страны в своем Telegram-канале, сообщает zakon.kz.

"С 00:01 23 марта для всех лиц (кроме граждан других стран, выезжающих из Узбекистана) закрываются имеющиеся пункты пропуска границы», ― говорится в сообщении.

Накануне пресс-служба хокимията (мэрии) Ташкента сообщила о приостановке работы общественного транспорта столицы Узбекистана временно приостановлена с 22 марта из-за пандемии коронавируса. В мэрии отметили, что вместо общественного транспорта в городе будут курсировать специальные такси, продезинфицированные Ташкентским городским центром санитарно-эпидемиологического благополучия.

20 марта Узбекистан приостановил международные пассажироперевозки всеми видами транспорта в связи с угрозой распространения SARS-CoV-2 до 30 апреля. В стране были отменены народные гулянья по случаю празднования исламского праздника Навруза, закрыты торгово-развлекательные заведения, театры, кинотеатры, рестораны и кафе.

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