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Финляндия закроет все пункты пропуска на границе с Россией

Финляндия Фото: pixabay
Финляндия заявила, что закроет все, кроме одного, пункты пропуска на границе с Россией, чтобы остановить поток соискателей убежища, сообщает Zakon.kz.

Хельсинки обвиняет Москву в том, что она направляет беженцев и мигрантов в качестве явной мести за сотрудничество скандинавской страны с США, сообщает The Guardian.

По словам премьер-министра Финляндии Петтери Орпо, с полуночи пятницы единственным открытым пограничным пунктом из восьми финских пунктов будет самый северный – Рая-Йоосеппи.

По данным финской пограничной службы, в ноябре через российскую границу в Финляндию прибыло более 600 просителей убежища. Это значительно больше обычного числа, которое составляет до 10 человек в месяц.

В среду Эстония выдвинула аналогичные обвинения в адрес России, заявив, что Москва участвует в "гибридной атаке", направленной на доставку людей к границе страны с целью подорвать безопасность и вызвать беспокойство населения балтийского государства.

С четверга 75 человек, в основном из Сомали и Сирии, пытались попасть в Эстонию из России через пропускной пункт Нарва. Ни один из них не попросил убежища и все были возвращены обратно.

Эстония готовится пойти по стопам Финляндии и закрыть пограничные переходы, если "миграционное давление со стороны России усилится", сообщил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

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