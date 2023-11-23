Финляндия закроет все пункты пропуска на границе с Россией

Финляндия заявила, что закроет все, кроме одного, пункты пропуска на границе с Россией, чтобы остановить поток соискателей убежища, сообщает Zakon.kz.

Хельсинки обвиняет Москву в том, что она направляет беженцев и мигрантов в качестве явной мести за сотрудничество скандинавской страны с США, сообщает The Guardian.



По словам премьер-министра Финляндии Петтери Орпо, с полуночи пятницы единственным открытым пограничным пунктом из восьми финских пунктов будет самый северный – Рая-Йоосеппи.

По данным финской пограничной службы, в ноябре через российскую границу в Финляндию прибыло более 600 просителей убежища. Это значительно больше обычного числа, которое составляет до 10 человек в месяц.



В среду Эстония выдвинула аналогичные обвинения в адрес России, заявив, что Москва участвует в "гибридной атаке", направленной на доставку людей к границе страны с целью подорвать безопасность и вызвать беспокойство населения балтийского государства.

С четверга 75 человек, в основном из Сомали и Сирии, пытались попасть в Эстонию из России через пропускной пункт Нарва. Ни один из них не попросил убежища и все были возвращены обратно.

Эстония готовится пойти по стопам Финляндии и закрыть пограничные переходы, если "миграционное давление со стороны России усилится", сообщил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.