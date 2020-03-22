Всего в городе 23 случая.

В Алматы выявили еще один случай коронавируса, передает zakon.kz.

Зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией в Алматы, - сообщили в Минздраве РК.

На сегодняшний день в стране подтверждено 57 случаев регистрации коронавируса. Из них в Нур-Султане – 31 случай, Алматы – 23 случая, Караганде - 2 случая, Алматинская область - 1 случай.

Утром 22 марта стало известно о двух новых случаях заражения в Нур-Султане.

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