В Алматы выявили еще один случай коронавируса
Всего в городе 23 случая.
Фото : zakon.kz22 марта 2020, 13:39
В Алматы выявили еще один случай коронавируса, передает zakon.kz.
Зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией в Алматы, - сообщили в Минздраве РК.
На сегодняшний день в стране подтверждено 57 случаев регистрации коронавируса. Из них в Нур-Султане – 31 случай, Алматы – 23 случая, Караганде - 2 случая, Алматинская область - 1 случай.
Утром 22 марта стало известно о двух новых случаях заражения в Нур-Султане.
Все новости по теме читайте здесь.
Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5013010-07b3c53ac7340e1632084a8936e65bd3
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...