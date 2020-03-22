Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Алматы выявили еще один случай коронавируса

Всего в городе 23 случая.

Фото : zakon.kz22 марта 2020, 13:39

В Алматы выявили еще один случай коронавируса, передает zakon.kz.

Зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией в Алматы, - сообщили в Минздраве РК.

На сегодняшний день в стране подтверждено 57 случаев регистрации коронавируса. Из них в Нур-Султане – 31 случай, Алматы – 23 случая, Караганде - 2 случая, Алматинская область - 1 случай.

Утром 22 марта стало известно о двух новых случаях заражения в Нур-Султане.

Все новости по теме читайте здесь.


Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты