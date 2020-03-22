Что известно о новом случае коронавируса в Алматы
Сейчас девушка находится в стационаре на карантине.
Фото : zakon.kz22 марта 2020, 14:06
Официальный представитель Министерства здравоохранения РК Диас Ахметшарип озвучил детали о новом случае коронавируса в Алматы, передает zakon.kz.
Это девушка, 1992 г.р., была в близком контакте с пассажиркой, прибывшей к нам 15 марта рейсом Стамбул - Алматы, - сказал он.
Сейчас девушка находится в стационаре на карантине. Ее состояние удовлетворительное.
На данный час в городе 23 случая инфицирования.
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