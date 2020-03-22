Что известно о новом случае коронавируса в Алматы

Сейчас девушка находится в стационаре на карантине.

Официальный представитель Министерства здравоохранения РК Диас Ахметшарип озвучил детали о новом случае коронавируса в Алматы, передает zakon.kz.

Это девушка, 1992 г.р., была в близком контакте с пассажиркой, прибывшей к нам 15 марта рейсом Стамбул - Алматы, - сказал он.

Сейчас девушка находится в стационаре на карантине. Ее состояние удовлетворительное.

На данный час в городе 23 случая инфицирования.

Все новости по теме читайте здесь.

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!