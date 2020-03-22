Как проходит служба у военных Казахстана во время карантина

Боевая подготовка военнослужащих по контракту осуществляется отдельно от военнослужащих срочной службы.

Начальник военно-медицинского управления ВС РК полковник медицинской службы Тимур Ошакбаев рассказал о своей работе, передает zakon.kz.

- Прежде всего, это просветительская работа. Все военнослужащие знают, что такое коронавирус, и как предупредить заражение им. Повышены меры санитарного контроля и обработки. Ежедневная дезинфекция служебных помещений и казарм стали нормой. Сегодня дезинфицирующие средства для личной гигиены в воинских частях доступны для каждого. Как никогда, огромное внимание уделяется состоянию здоровья каждого военнослужащего. Весь наш медицинский персонал находится начеку и проводит непрерывный мониторинг самочувствия личного состава.

- Не планируется переход на дистанционную работу?

- Нет. Военнослужащие не могут перейти на дистанционное функционирование. Они должны выполнять задачи даже в условиях военных действий, не говоря уже о карантине. Боевая готовность ни в коем случае не должна пострадать. Но у нас сегодня отменены массовые мероприятия, связанные со скоплением большого количества людей. Часть военнослужащих в соответствии с графиком отправлены в отпуск. Гражданский персонал, выполняющий задачи, не связанные с боевой готовностью, различные оформительские и канцелярские функции, работает дистанционно, на дому. Боевая подготовка военнослужащих по контракту, которые ежедневно выходят за пределы воинских частей, осуществляется отдельно от военнослужащих срочной службы, которые круглосуточно занимаются в части. Запрещены увольнения и отпуска военнослужащих срочной службы и курсантов военных учебных заведений, посещение их родными и близкими. Зато расширены возможности использования ими смартфонов для общения. Поэтому, думаю, родители должны быть спокойны.

- Принимаются ли дополнительные меры для безопасности руководящего состава?

- Нет, все мероприятия для всех военнослужащих осуществляются в штатном режиме: дезинфекция, санобработка, рекомендации по соблюдению правил личной гигиены. Но все совещания сейчас проводятся только в селекторном режиме. Кроме того, исключены непосредственные контакты между взаимозамещающими руководителями и заместителями министра обороны. Аналогичные правила введены на всех уровнях управления от Министерства обороны до отдельной воинской части. Эти меры предосторожности организованы в целях государственной необходимости – обеспечить бесперебойное функционирование Вооруженных Сил. Сохранение боеспособности в данной обстановке – одно из требований военной науки и практики.

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!