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Россия ограничит авиасообщение почти со всеми странами

Исключение делается для рейсов из Москвы в столицы других стран.

Фото : Pixabay22 марта 2020, 19:37

С 23 марта Россия вводит ограничения на полеты во все страны, где выявлены случаи заболевания коронавирусом, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Исключение сделают для рейсов из Москвы в столицы других государств, а также чартеров для вывоза россиян.

На данный момент в России зарегистрировано 367 случаев заражения коронавирусом.


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