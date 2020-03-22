Россия ограничит авиасообщение почти со всеми странами
Исключение делается для рейсов из Москвы в столицы других стран.
Фото : Pixabay22 марта 2020, 19:37
С 23 марта Россия вводит ограничения на полеты во все страны, где выявлены случаи заболевания коронавирусом, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.
Исключение сделают для рейсов из Москвы в столицы других государств, а также чартеров для вывоза россиян.
На данный момент в России зарегистрировано 367 случаев заражения коронавирусом.
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