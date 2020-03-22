В Актюбинской области выявлен случай заражения коронавирусом

На сегодняшний день в стране подтверждено 58 случаев регистрации коронавируса.

Зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусной инфекцией в Актюбинской области, передает zakon.kz.

На сегодняшний день в стране подтверждено 58 случаев регистрации коронавируса, из них в г. Нур-Султан – 31 случай, г. Алматы – 23 случая, г.Караганда - 2 случая, Алматинская область - 1 случай, Актюбинская область - 1 случай, - говорится в сообщении Минздрава РК.

Последний раз новый случай заражения в Казахстане был выявлен днем 22 марта в Алматы.

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