Emirates прекратит все пассажирские перевозки

Грузовые авиаперевозки продолжат функционировать.

Авиакомпания Emirates с 25 марта прекратит все пассажирские перевозки из-за эпидемии коронавируса, сообщает zakon.kz.

Сегодня мы приняли решение временно приостановить все пассажирские рейсы с 25 марта 2020 года. Работа SkyCargo (грузовые перевозки - прим. ред.) будет продолжена. Этот болезненный, но прагматичный шаг поможет Emirates Group сохранить жизнеспособность бизнеса и обеспечить рабочие места по всему миру, избегая сокращений, - говорится в сообщении авиакомпании в Twitter.

Авиакомпания Emirates добавила, что восстановит пассажирские перевозки "как только это станет возможным".

На 22 марта в мире обнаружено 316 тысяч зараженных коронавирусом.

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!