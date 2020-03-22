Emirates прекратит все пассажирские перевозки
Грузовые авиаперевозки продолжат функционировать.
Фото : twitter.com/emirates22 марта 2020, 21:30
Авиакомпания Emirates с 25 марта прекратит все пассажирские перевозки из-за эпидемии коронавируса, сообщает zakon.kz.
Сегодня мы приняли решение временно приостановить все пассажирские рейсы с 25 марта 2020 года. Работа SkyCargo (грузовые перевозки - прим. ред.) будет продолжена. Этот болезненный, но прагматичный шаг поможет Emirates Group сохранить жизнеспособность бизнеса и обеспечить рабочие места по всему миру, избегая сокращений, - говорится в сообщении авиакомпании в Twitter.
Авиакомпания Emirates добавила, что восстановит пассажирские перевозки "как только это станет возможным".
На 22 марта в мире обнаружено 316 тысяч зараженных коронавирусом.
Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5013063-0d665e679d58887d69a7569293498ce3
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...