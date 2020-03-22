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Emirates прекратит все пассажирские перевозки

Грузовые авиаперевозки продолжат функционировать.

Фото : twitter.com/emirates22 марта 2020, 21:30

Авиакомпания Emirates с 25 марта прекратит все пассажирские перевозки из-за эпидемии коронавируса, сообщает zakon.kz.

Сегодня мы приняли решение временно приостановить все пассажирские рейсы с 25 марта 2020 года. Работа SkyCargo (грузовые перевозки - прим. ред.) будет продолжена. Этот болезненный, но прагматичный шаг поможет Emirates Group сохранить жизнеспособность бизнеса и обеспечить рабочие места по всему миру, избегая сокращений, - говорится в сообщении авиакомпании в Twitter.

Авиакомпания Emirates добавила, что восстановит пассажирские перевозки "как только это станет возможным".

На 22 марта в мире обнаружено 316 тысяч зараженных коронавирусом.


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