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Количество зараженных коронавирусом в Алматы выросло до 24

На сегодняшний день в стране подтверждено 59 случаев регистрации коронавируса.

Фото : zakon.kz22 марта 2020, 21:32

В Алматы зафиксировали еще одного зараженного коронавирусом, сообщает zakon.kz.

На 21.30 часа 22 марта 2020 года в Казахстане зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией
в г. Алматы. На сегодняшний день в стране подтверждено 59 случаев регистрации коронавируса, из них в г. Нур-Султан – 31 случай, г. Алматы – 24 случая, г.Караганда - 2 случая, Алматинская область - 1 случай, Актюбинская область - 1 случай, - говорится в информации Минздрава РК.

Последний новый случай заражения коронавирусом в Казахстане был зарегистрирован вечером 22 марта в Актюбинской области.

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