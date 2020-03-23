В результате ДТП в Алматы госпитализированы шесть человек

Седьмому оказали помощь на месте.

В Алматы произошло ДТП, в котором опрокинулся внедорожник, передает zakon.kz.

По словам очевидцев, Toyota Land Cruiser Prado двигался в восточном направлении, и почти проехал перекресток как в этот момент в него врезался двигавшийся на большой скорости Toyota Windom, набитый людьми.

Windom протаранил внедорожник в бок, отчего тот опрокинулся на крышу. "Виндом" вылетел на тротуар.

Очевидцы ДТП сбежались на место инцидента и поставили "Прадо" на колеса. В результате ДТП пострадали оба водителя, пассажир внедорожника и четыре пассажира Windom. Водителю Prado оказали помощь на месте, остальных, шесть человек, госпитализировали.

Очевидцы уверяют, что в Windom стоял стойкий запах алкоголя.

Один из очевидцев, помогавший покинуть людям аварийное авто, рассказал, что снял свою кофту, чтобы подложить под голову пострадавшему. Таким образом, кофта осталась на месте происшествия. Очевидец пытался дозвониться до него, первое время шел гудок, однако через некоторое время телефон оказался отключен. После, телефон пропал из кофты.

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