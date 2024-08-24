Участника ДТП госпитализировали в больницу Шетского района

24 августа спасатели МЧС оказали медицинскую помощь пострадавшему при ДТП на 917 км трассы Алматы –Екатеринбург, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МЧС страны, врачи трассового медико-спасательного пункта "Аксу-Аюлы" филиала Центра медицины катастроф МЧС РК срочно выехали по вызову. Там экстренную помощь оказали одному пострадавшему мужчине. С травмами средней тяжести он госпитализирован в больницу Шетского района Карагандинской области.

А в Алматы 22 августа участницей ДТП стала беременная водитель, которая решила самостоятельно показаться врачам.