Участника ДТП госпитализировали в больницу Шетского района
Фото: Zakon.kz
24 августа спасатели МЧС оказали медицинскую помощь пострадавшему при ДТП на 917 км трассы Алматы –Екатеринбург, сообщает Zakon.kz.
Как передает пресс-служба МЧС страны, врачи трассового медико-спасательного пункта "Аксу-Аюлы" филиала Центра медицины катастроф МЧС РК срочно выехали по вызову. Там экстренную помощь оказали одному пострадавшему мужчине. С травмами средней тяжести он госпитализирован в больницу Шетского района Карагандинской области.
А в Алматы 22 августа участницей ДТП стала беременная водитель, которая решила самостоятельно показаться врачам.
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