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Законопроект о врачебном осмотре по интернету вносят в России

Единороссы в ближайшее время внесут в Госдуму законопроект об отмене обязательного очного осмотра пациента при эпидемии и возможности ставить диагнозы дистанционно.

Фото : Лента.ру23 марта 2020, 06:57

Члены партии "Единая Россия" в ближайшее время внесут в Госдуму законопроект, касающийся телемедицинских консультаций и лечения. Речь идет об отмене обязательного очного осмотра пациента при эпидемии, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК

Это позволит обезопасить врачей, контактирующих с заболевшими, и ускорить принятие необходимых медицинских мер в случае, когда человек заболел, - сказал источника в руководстве партии власти.

Также готовятся предложения о мерах дополнительной поддержки медиков, которые постоянно находятся в больницах и работают с пациентами, зараженными коронавирусом.

Одна из мер - направить волонтеров в помощь семьям таких медиков. Речь идет о помощи по дому, оказании транспортных услуг, а также о доставке продуктов питания и товаров первой необходимости.

Кроме того, "Единая Россия" намерена обеспечить врачей медицинскими средствами защиты, на которые сегодня резко возрос спрос в больницах, - пояснил источник в руководстве партии.

Имеются в виду маски и антисептики, приобретение которых организовала партия.


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