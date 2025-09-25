#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
542.8
637.84
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
542.8
637.84
6.49
Мир

В России приняли законопроект о круглогодичном призыве в армию

Солдаты, военная форма, строй, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2025 05:20 Фото: freepik
Депутаты Госдумы РФ на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект, который предусматривает возможность призывать на срочную службу в течение всего календарного года, сообщает Zakon.kz.

По данным РБК, документ на рассмотрение палаты парламента 22 июля 2025 года внесли председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.

Нововведения предусматривают, что в течение всего календарного года будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии.

В документе указано, что фактическая отправка призывников для прохождения военной службы будет осуществляться дважды в год – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Авторы инициативы также предлагают установить особые сроки отправки на военную службу для отдельных категорий граждан.

Так, жители сельской местности, занятые в полевых работах, будут отправляться для прохождения службы с 15 октября по 31 декабря, педагогические работники образовательных организаций – с 1 мая по 15 июля, а жители отдельных районов Крайнего Севера – с 1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 декабря.

Ранее в Казахстане сделали заявление о задержании партии беспилотников на границе с Россией.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Война с пробками: поможет ли новый график учебы и работы городу Алматы
16:41, 10 сентября 2025
Война с пробками: поможет ли новый график учебы и работы городу Алматы
Рейтинг работы педагогов и директоров школ: утверждена Методика
16:44, 08 сентября 2025
Рейтинг работы педагогов и директоров школ: утверждена Методика
Послание президента народу Казахстана – 2025: полный текст
15:54, 08 сентября 2025
Послание президента народу Казахстана – 2025: полный текст
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: