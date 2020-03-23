В Алматы на блокпостах выявили двух человек с температурой

Одного из них не пустили в город, второго госпитализировали в Алматы.

На блокпостах в Алатауском и Жетысуском районах были выявлены два человека с температурой, одного из них в город не пустили, второго госпитализировали в городскую больницу, передает zakon.kz.

Пресс-служба акимата Алматы сообщает, что санврачи на блокпостах выявили двух человек с температурой. Один из них оказался жителем Алматинской области, его выявили на блокпосту Алатауского района №3. На место вызвали скорую помощь, те поставили диагноз — катаральная ангина. Мужчину отправили в поликлинику по месту жительства Илийского района. В город не пропустили.

Второй оказался жителем Алатауского района, его выявили на блокпосту №8 Жетысуского района. В этот раз тоже вызвали скорую помощь, врачи осмотрели и опросили больного и госпитализировали в Алматы.

За прошедшие сутки на блокпостах измерили температуру 23 475 человек при въезде, 13 893 человек при выезде из города, а также 11 529 водителей.

Напомним, Алматы и Нур-Султан 19 марта закрыли на карантин, чтобы не распространять новый вирус по всей стране. Сейчас в Казахстане зарегистрировано 60 случаев заражения. Из них в Нур-Султане – 31 случай, Алматы – 25 случаев, Караганде - 2 случая, Алматинской области - 1 случай, Актюбинской области - 1 случай.

В Алматы выставили 27 блокпостов, где круглосуточно дежурят более 80 санитарных врачей. Они измеряют температуру въезжающим и выезжающим гражданам.

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