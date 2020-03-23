В Казахстане зарегистрировали 62-й случай заражения коронавирусом
Еще одного зараженного выявили в Нур-Султане.
Фото : Акимат Нур-Султана23 марта 2020, 13:52
На 23 марта в Казахстане зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусной инфекцией в городе Нур-Султан, передает zakon.kz.
На сегодняшний день в стране подтверждено 62 случай регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане – 32 случая, Алматы – 26 случаев, Караганде - 2 случая, Алматинской области - 1 случай, Актюбинской области - 1 случай, - говорится в сообщении Минздрава.
Алматы и Нур-Султан 19 марта закрыли на карантин, чтобы не распространять новый вирус по всей стране. В этих городах выставили блокпосты, где круглосуточно дежурят санитарные врачи. Они измеряют температуру въезжающим и выезжающим гражданам.
С 16 марта в стране действует режим ЧП.
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