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350 миллиардов тенге недопоступит в бюджет Казахстана

Несмотря на это, государство выделяет из бюджета 4,4 триллиона тенге на борьбу с кризисными явлениями.

Фото : oilcapital.ru23 марта 2020, 16:21

Порядка 350 миллиардов тенге недопоступит в бюджет Казахстана из-за кризиса и падения цен на нефть. Об этом сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, передает корреспондент zakon.kz.

"Сильнейший глобальный кризис и падение цен на природные ресурсы привели к тому, что за первый квартал текущего года ожидается недопоступление в республиканский бюджет на уровне 350 миллиардов тенге", - сообщил министр на брифинге в СЦК.

Он отметил, что несмотря на это, государство выделяет из бюджета 4,4 триллиона тенге или около 10 миллиардов долларов на борьбу с кризисными явлениями, не считая налоговых льгот.

Эти деньги выделяются без привлечения средств Национального фонда. Почему я акцентирую внимание на цифре 10 миллиардов долларов, в связи с тем, что многие сейчас рассылают информацию кто сколько выделил и какие государства выделили деньги. Я думаю, что учитывая объемы нашей экономики, и учитывая численность населения, то это довольно солидная сумма, - добавил глава МИОР.

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