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Несмотря закрытие границ Польши, казахстанцы вернулись домой

Большая часть пассажиров являются студентами, обучающимися в Европе.

Фото : пресс-служба МИД РК24 марта 2020, 00:21

23 марта, в рамках предпринимаемых мер по возвращению наших соотечественников в Казахстан в связи с неблагоприятной ситуацией в мире на фоне пандемии коронавируса, в Польшу был направлен специальный чартерный рейс отечественной авиакомпании Scat, сообщает zakon.kz.

Следует отметить, что несмотря на введенные польскими властями режима и закрытие границ своей страны, усилиями Посольства РК в Варшаве была достигнута договоренность о вывозе казахстанских пассажиров на родину.

В результате слаженной работы наших дипломатов, сотрудников МИИР, а также местных властей и представителей казахстанской авиакомпании все 207 пассажиров, ожидавшие вылета несколько дней, благополучно вернулись в Казахстан. Отмечаем, что большая часть пассажиров являются студентами, обучающимися в Европе.

Выражаем благодарность нашим коллегам из Варшавы, которые усердно трудились днем и ночью, рискуя своим здоровьем и подбадривали соотечественников личным примером духовной стойкости, - говорится в сообщении пресс-службы МИД РК.


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