В Алматы зафиксировали еще два новых заражения коронавирусом
Всего в стране 66 случаев заражения.
Фото : zakon.kz24 марта 2020, 09:23
В Казахстане зарегистрированы еще два случая заражения коронавирусом, передает zakon.kz.
На 09.00 часа 24 марта 2020 года в Казахстане зарегистрирован еще 2 случая заражения коронавирусной инфекцией в г. Алматы. На сегодняшний день в стране подтверждено 66 случая регистрации коронавируса, из них в г. Нур-Султан – 34 случай, г. Алматы – 28 случаев, г.Караганда - 2 случая, Алматинская область - 1 случай, Актюбинская область - 1 случай, - говорится в сообщении Минздрава РК.
24 марта также два случая заражения коронавирусом были зарегистрированы в Нур-Султане.
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