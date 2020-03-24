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На границах Алматы устанавливают дополнительные ограждения

В акимате мегаполиса поделились фотографиями.

Фото : пресс-служба акимата Алматы24 марта 2020, 12:21

Границы Алматы, закрытого на карантин с целью недопущения дальнейшего распространения коронавируса в рамках объявленного режима ЧП, продолжают укреплять дополнительными заграждениями, передает zakon.kz.

В акимате мегаполиса поделились фотографиями, как на границе Алматы с Алматинской областью в Алатауском и Медеуском районах устанавливаются дополнительные ограждения, производится блокировка мелких улиц.

Вероятно, с помощью таких "окопов" и физических препятствий получится исключить случаи, когда некоторые граждане пытаются пройти в город в обход дорог, лесом, через реки.

Внутри самого города ограничений по передвижению нет, за исключением некоторых домов, являющихся очагами коронавируса. Однако, городские власти просят жителей Алматы по возможности не выходить на улицы, соблюдать домашний карантин, правила гигиены.

Дворы, подъезды, остановки и тротуары обрабатываются специальными дезинфицирующими растворами.

Добавим, что по состоянию на 12.00 часа 24 марта 2020 года Министерство здравоохранения Казахстане сообщило о 68 подтвержденных в нашей стране случаев регистрации коронавируса. Из них в столице страны 35 случаев, в Алматы – 29 случаев, в Караганде - 2 случая, в Алматинской и Актюбинской области по 1 случаю.

Подготовил Альберт Ахметов


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