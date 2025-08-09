#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

В Алматы показали, как готовят сцену мирового уровня для Джей Ло

сцена, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2025 14:26 Фото: акимат Алматы
В акимате мегаполиса поделились фотографиями с подготовки к концерту Дженнифер Лопес и напомнили, что ее шоу создает команда из 220 профессионалов, сообщает Zakon.kz.

Напомним, уже завтра, 10 августа, певица выступит на Центральном стадионе Алматы в рамках летнего тура Summer 2025.

"На площадке монтируют многоуровневую сцену впечатляющих масштабов по международным стандартам: вертикальные башни, подъемные платформы, сверхточная система света и видео. Каждый элемент постановки просчитан до секунды командой ведущих специалистов из разных стран", – отметили в акимате.

Фото: акимат Алматы

Организаторы концерта рассказали, что сразу после завершения матча ФК "Кайрат" на стадион заехали пять фур с оборудованием казахстанских прокатных компаний. За рекордные три дня здесь в круглосуточном режиме работают более 220 технических специалистов – монтажники, инженеры, координаторы. Параллельно возводят сцену и проводят инструктажи для охраны, волонтеров и билетных операторов.

Фото: акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

Также прорабатывают ключевые аспекты безопасности и логистики. В день концерта стадион будет четко поделен на фан-зоны, лаунж-пространства, фуд-корты, VIP- и медиа-зоны.

"Для обеспечения порядка и комфорта будут дежурить медицинские бригады, сотрудники экстренных служб и пожарные расчеты. На входах установят 26 контрольно-пропускных пунктов с металлодетекторами и ручными сканерами".

Отмечается, что билеты на шоу распроданы полностью. Их приобрели зрители из более чем 35 стран – от США и Японии до ОАЭ и Канады, а также тысячи казахстанцев.

Ранее в полиции Алматы опубликовали схему перекрытия дорог в райоhttps://www.zakon.kz/kultura-shoubiz/6486702-akimat-almaty-obratilsya-s-vazhnoy-informatsiey-kasatelno-kontserta-dzhennifer-lopes.htmlне Центрального стадиона, на котором 10 августа пройдет концерт Дженнифер Лопес. Между тем представители команды певицы, которые заранее приехали в мегаполис, поделились впечатлениями от города.

Андрей Дюсупов
