Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В ДП Алматы прокомментировали видео с избитыми "нарушителями карантина"

Событие на фото отношения к Казахстану не имеет.

Фото : Соцсети24 марта 2020, 20:59

В казахстанских соцсетях гуляет очередной фейк "на злобу дня". На фото кто-то прижимает несколько мужчин лицом к асфальту, а в сопроводительном комментарии утверждается, что это избитые полицейскими водители, провозившие в Алматы нарушителей карантина, сообщает zakon.kz.

В ДП полиции Алматы дали комментарий ДП по фейковому фото.

Департамент полиции города Алматы официально сообщает, что видео и фото со спецоперации по задержанию группы мужчин, распространяемые посредством популярных мессенджеров, отношения к Казахстану не имеет.

Событие имело место в Якутии, Российской Федерации, - говорится в сообщении пресс-службы Департамента полиции города Алматы.

В полиции напомнили об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации в период чрезвычайного положения, в том числе путем информационно-коммуникационных сетей, наказывается лишением свободы сроком от трех до семи лет.


Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты