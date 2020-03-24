В ДП Алматы прокомментировали видео с избитыми "нарушителями карантина"

Событие на фото отношения к Казахстану не имеет.

В казахстанских соцсетях гуляет очередной фейк "на злобу дня". На фото кто-то прижимает несколько мужчин лицом к асфальту, а в сопроводительном комментарии утверждается, что это избитые полицейскими водители, провозившие в Алматы нарушителей карантина, сообщает zakon.kz.

В ДП полиции Алматы дали комментарий ДП по фейковому фото.

Департамент полиции города Алматы официально сообщает, что видео и фото со спецоперации по задержанию группы мужчин, распространяемые посредством популярных мессенджеров, отношения к Казахстану не имеет. Событие имело место в Якутии, Российской Федерации, - говорится в сообщении пресс-службы Департамента полиции города Алматы.

В полиции напомнили об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации в период чрезвычайного положения, в том числе путем информационно-коммуникационных сетей, наказывается лишением свободы сроком от трех до семи лет.

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