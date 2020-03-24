Новый заболевший коронавирусом в Нур-Султане
На сегодняшний день в стране подтверждены 70 случаев регистрации коронавируса.
Фото : uralpress.ru24 марта 2020, 22:23
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 22:20 час. 24 марта 2020 в Казахстане. Зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией в городе Нур-Султан, сообщает zakon.kz.
На сегодняшний день в стране подтверждены 70 случаев регистрации коронавируса, из них:
В Нур-Султане – 36 случаев
В Алматы – 29 случаев
В Караганде - 2 случая
В Алматинской области - 1 случай
В Актюбинской области - 1 случай
В Шымкенте - 1 случай
Ранее больного коронаврусом впервые обнаружили в Шымкенте
Все новости по теме читайте здесь
Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5013256-5381273800095c9e78be39cc06220c85
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...