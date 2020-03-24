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Новый заболевший коронавирусом в Нур-Султане

На сегодняшний день в стране подтверждены 70 случаев регистрации коронавируса.

Фото : uralpress.ru24 марта 2020, 22:23

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 22:20 час. 24 марта 2020 в Казахстане. Зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией в городе Нур-Султан, сообщает zakon.kz.

На сегодняшний день в стране подтверждены 70 случаев регистрации коронавируса, из них:

В Нур-Султане – 36 случаев

В Алматы – 29 случаев

В Караганде - 2 случая

В Алматинской области - 1 случай

В Актюбинской области - 1 случай

В Шымкенте - 1 случай

Ранее больного коронаврусом впервые обнаружили в Шымкенте

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