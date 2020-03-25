Коронавирус в СКО: Пограничников отправили на карантин

Госпитализированы в карантинный стационар из числа близкого контакта жители СКО, а также сотрудники пограничной службы, которые контактировали по долгу службы.

У контактировавших с девушкой с коронавирусом в Северо-Казахстанской области вирус обнаружен не был. Об этом сообщил во время онлайн-брифинга руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг этого региона Серикбай Касмасаков, передает корреспондент zakon.kz.

Действия всех служб были полностью скоординированы региональным штабом в соответствии с алгоритмом действия при регистрации заболевания. Принимая факт прибытия из стран с неблагополучной по коронавирусной инфекции, отнесенные к категории 1 "Б" группы, бригада скорой помощи выехала полностью экипированной средствами индивидуальной защиты. Пациентка госпитализирована в провизорный стационар, проведен забор мазка на вирус, после получения результатов переведена в изолированный инфекционный бокс инфекционного отделения. Состояние удовлетворительное, жалоб, кашля и затруднения дыхания на момент госпитализации не предъявляла, - сказал Касмасаков.

При этом он отметил, что все контактные лица установлены с соблюдением алгоритма в кратчайшее время.

К 25 марта 2020 года в том числе, близкие и потенциально контактировавшие. В этих целях было отработано взаимодействие всех необходимых служб, в том числе акимата, медслужбы полиции, сотрудников ж/д вокзала и, соответственно, эпидемиологов. Госпитализированы в карантинный стационар из числа близкого контакта жители СКО, а также госпитализированы сотрудники пограничной службы, которые контактировали по долгу службы. На момент госпитализации клинических проявлений у лиц из числа близких и потенциальных контактов отсутствуют. По близкому контакту у 13 человек проведены лабораторные исследования, результаты в настоящее время уже имеем, они все отрицательные. То есть, коронавирусной инфекции не обнаружено. Остальные контактные находятся на домашнем карантине. Также установлен карантин на домашнем очаге инфекции в подъезде жилого дома. Проведена заключительная дезинфекция и проведена разъяснительная работа с населением, чтобы они правильно понимали ситуацию, - уточнил глава департамента.

Как сообщалось ранее, в СКО выявлен 1 случай коронавирусной инфекции. Вирус обнаружен у девушки, которая приехала транзитным поездом из Российской Федерации 23 марта, где находилась на учебе.

Оксана Скибан, Нур-Султан.

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!