Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Индийская полиция нарушителей карантина бьет палками

Правоохранители используют трости из ротанга.

Фото : 24tv.ua25 марта 2020, 18:51

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил "абсолютный" карантин - трехнедельный запрет на выход из дома на всей территории страны из-за пандемии Covid-19, сообщает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Нарушителей карантина полиция Индии наказывает жесткими методами. В частности, в Нью-Дели правоохранители используют трости из ротанга для избиения людей, чтобы заставить их подчиниться ограничениям.

Кроме того, в Индии остановилась колоссальная система пассажирских железных дорог, которая ежедневно перевозила 23 миллиона человек через обширный субконтинент, около 8,4 миллиарда пассажиров в год.

Видео: Global New


Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты