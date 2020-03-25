Индийская полиция нарушителей карантина бьет палками

Правоохранители используют трости из ротанга.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил "абсолютный" карантин - трехнедельный запрет на выход из дома на всей территории страны из-за пандемии Covid-19, сообщает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Нарушителей карантина полиция Индии наказывает жесткими методами. В частности, в Нью-Дели правоохранители используют трости из ротанга для избиения людей, чтобы заставить их подчиниться ограничениям.

Кроме того, в Индии остановилась колоссальная система пассажирских железных дорог, которая ежедневно перевозила 23 миллиона человек через обширный субконтинент, около 8,4 миллиарда пассажиров в год.

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