"Тормози!": полиция Алматы взялась за самокатчиков и мопедистов-нарушителей

Правоохранители Алматы продолжают работу по выявлению нарушений ПДД, допущенных водителями мобильного транспорта. Патрульные обращают особое внимание на водителей скутеров без шлема, а также на гоняющих по тротуарам и парковым зонам самокатчиков, сообщает Zakon.kz.

Самокатчиков и водителей мопедов за нарушение правил дорожного движения начали штрафовать в конце августа, после того как глава государства подписал поправки в законодательные акты, которые теперь регулируют передвижение мопедов и электросамокатов.

К слову, их штрафовали и раньше, но теперь за них взялись всерьез. Полицейские говорят, что гоняющие по проезжей части и парковым зонам мопедисты и самокатчики сейчас настоящая угроза для алматинцев.

Согласно нововведениям в законодательстве, электросамокаты должны двигаться по велосипедной дорожке, правому краю проезжей части, в том числе по полосе для маршрутных транспортных средств. Скорость на дороге должна составлять не больше 25 километров в час. На тротуаре – не превышать 6 километров в час.

Важно учесть, что по проезжей части на электросамокатах разрешается ездить только с 18 лет, и для этого необходимо водительское удостоверение любой категории.

За перевозку пассажиров и грузов полицейские привлекают самокатчиков по статье 593 КоАП.

Фото: Zakon.kz

Управление электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения влечет ответственность по статье 440 КоАП ("Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения").

Стоит отметить, что полицейские тоже взяли себе на вооружение электросамокаты, чтобы еще оперативнее пресекать правонарушения со стороны водителей таких транспортных средств.

"С целью обеспечения правопорядка стражи порядка в нескольких парках несут службу, используя самокат. Зачастую это позволяет пресекать правонарушения, допущенные пользователями двухколесного транспорта. На данном этапе данная форма несения службы реализуется в Медеуском районе", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции города Алматы.

Для мопедистов разработаны свои правила. Водителям скутеров теперь запрещено:

- перевозить пассажиров; - пересекать проезжую часть дороги по пешеходным переходам, находясь на транспортном средстве; - водителям мопедов запрещается двигаться по велосипедной дорожке, полосе, обочине, тротуару или пешеходной дорожке; - при управлении по проезжей части дороги следует быть в шлеме.

Фото: Zakon.kz

Кстати, по мнению многих автовладельцев, мопедисты – это, самая опасная категория участников дорожного движения. Порой кажется, что они намеренно пренебрегают всеми правилами дорожного движения. Однако полицейские отметили, что после ужесточения правил эксплуатации такого транспорта количество нарушений стало меньше.

"Мопедисты в основном ездят без шлема, а иногда по тротуару. Стоит отметить, что большинство скутеристов – сотрудники курьерских служб. Руководство компаний проводит с ними разъяснительную работу по ПДД, и курьеры на мопедах в последнее время стали немного меньше нарушать", – рассказал старший инспектор патрульной полиции Асхат Мусирманов.

Но, несмотря на это, аварий с участием мопедов в городе все равно меньше не становится. Основные причины ДТП – это несоблюдение скоростного режима, выезд на встречную полосу, а также нарушение правил маневрирования.

О том, насколько ситуация серьезная, можно судить по количеству скутеров, которые загнали на штрафстоянки Алматы. На данный момент там больше 1500 тыс. мопедов. Сюда двухколесный транспорт привезли после ДТП, и львиная доля из них уже навряд ли сможет вернуться на улицы города. Их просто невозможно восстановить.

Фото: Zakon.kz

Отдельный ряд среди скутеров занимают самокаты. На приколе их около двух десятков. Их история приезда на штрафстоянку такая же, как и у их старших братьев-мопедов.

Фото: Zakon.kz

При этом некоторые мопедисты считают, что большая часть аварий в городе происходит по вине автовладельцев. Это они зачастую игнорируют правила ПДД.

К примеру, 17-летний Бауржан с отцом пришел на штрафстоянку забрать свой мопед после аварии. Парень уверен, что практически во всех происшествиях в городе виноваты автомобилисты, которые чаще всего не замечают двухколесный транспорт во время движения, а значит, сбивают их и создают аварийные ситуации.

"Недавно в ДТП погиб мой одноклассник. На БАКАДе ехал на скутере и попал под грузовик. Я попал в аварию на прошлой неделе. Обошлось ушибом ноги. Хотелось бы уважения на дорогах. Часто водители не обращают внимания на водителей скутеров. Не считают их за участников дорожного движения. Я думаю, если каждый будет соблюдать правила дорожного движения и будет внимательней, то несчастных случаев на дорогах будет меньше", – рассказал Бауржан.

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что Бауржану с отцом удалось вывести со штрафстоянки свой скутер.

"Есть старая советская поговорка. Хочешь потерять сына –купи ему мотоцикл. Эта поговорка сейчас актуальна, как никогда. Думаю, что проблема в большом количестве ДТП на дорогах Алматы с участием мопедистов – это незнание правил дорожного движения. Необходимо усилить профилактическую работу. Пояснять правила дорожного движения, а также думаю, что нужно допускать к вождению скутеров только с 18 лет и только, тех у кого есть водительские права", – высказал свое мнение отец парня.

К сожалению, не всем везет остаться целым и невредимым после ДТП. Некоторым скутеристам после аварии приходится просить родственников забрать с проезжей части искореженный двухколесный транспорт.

"Сестра ехала в третьем ряду по улице Момышулы. Во время маневра налево ее сбил легковой автомобиль. В результате ДТП девчонка попала в больницу на два месяца. Сейчас она еще восстанавливается и проходит реабилитацию. Самое интересное, что она ехала в автошколу на последнее занятие по вождению", – рассказал Андрей.

Фото: Zakon.kz

По данным Департамента полиции города Алматы, за 8 месяцев этого года с участием мопедов произошло 223 ДТП, в которых погибли 8 человек и 240 получили различные травмы.

С участием самокатов за этот же период произошло 19 ДТП, двое человек погибли, 17 получили ранения.

Правоохранители говорят, что строевые подразделения полиции на регулярной основе проводят работу по выявлению нарушений ПДД, допущенных водителями мобильного транспорта, а также в городе начата разъяснительная кампания об изменениях и дополнениях в Закон РК "О дорожном движении".