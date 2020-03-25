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В Алматы полным ходом идет дезинфекция улиц

Моют тротуары раствором хлора и дезинфицируют урны, скамейки, беседки.

Фото : Пресс-служба акимата Алматы25 марта 2020, 19:34

В Алматы, как и в столице полным ходом идет дезинфекция улиц, сообщает zakon.kz.

Как уже говорилось, управлением жилищной политики Алматы организована ежедневная мойка дорог — два раза в день.

Моют тротуары раствором хлора и дезинфицируют урны, скамейки, беседки. Также проводится обработка набережной Есентай,

Для этого привлечено 90 поливомоечных, 54 тротуароуборочных машины и 962 дорожных рабочих. Еще 112 человек занимаются дезинфекцией урн, скамеек и остановок.

В акимате напоминают, что в целях безопасности после дезинфекционной обработки мест общего пользования жителям не стоит выходить из квартир в течение пяти часов.


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