Кто именно приостановит работу в Алматы

Акимат города Алматы по-прежнему призывает всех жителей и компании города к максимальной изоляции и переходу на удаленный режим работы с соблюдением санитарных и дезинфекционных мер.

Во избежание массового скопления людей и предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Алматы Оперативным штабом города по согласованию с Государственной комиссией по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте Республики Казахстан было решено с 26 марта текущего года ввести дополнительные ограничительные меры с сохранением ранее установленных ограничений, сообщает zakon.kz.

Таким образом, в рамках чрезвычайного положения на период действия режима карантина, в городе Алматы с 26 марта включительно должна быть приостановлена работа следующих объектов торговли и сферы услуг:

- непродовольственные торговые центры (менее 2000 кв.м.), отдельно стоящие непродовольственные магазины, а также автосалоны, салоны продаж автозапчастей и цветочные павильоны;

- объекты сферы услуг: химчистки, прачечные, фотоателье, фотосалоны, оптики, ломбарды, агентства по недвижимости, автомойки, станции технического обслуживания.

Также сохраняется ранее установленный режим работы объектов общественного питания по принципу "доставки до клиентов" (до 22.00 ч.), с усилением санитарно-противоэпидемиологических мер, и закрыты такие объекты, как:

- непродовольственные торговые рынки;

- крупные торгово-развлекательные центры, торговые дома, имеющиеся на их территории и отдельно расположенные кинотеатры, детские центры, любые другие развлекательные центры (бильярдные залы, караоке, боулинг центры, компьютерные и интернет-клубы и др.) с массовым скоплением людей, за исключением объектов, находящихся в них, по реализации продуктов питания и лекарственных средств;

- некоторые объекты услуг: салоны красоты, парикмахерские, массажные кабинеты, бани, сауны, СПА центры, аквапарки, бассейны, солярий, тиры, стрельбища, фитнес-залы, тренажерные залы, в том числе для занятия йогой, спортивные клубы и др.

Вместе с тем, в городе продолжают работу объекты, торгующие продовольственными товарами, лекарственными препаратами и другие объекты, на которых не распространяются вышеуказанные ограничения.

Все эти меры направлены на усиление максимальной защиты жителей города от возможности заражения вирусом COVID-19 посредством снижения активности передвижения в городе.Алматы. При этом были учтены успешные примеры зарубежных стран по недопущению распространения COVID-19.

Акимат города Алматы по-прежнему призывает всех жителей и компании города к максимальной изоляции и переходу на удаленный режим работы с соблюдением санитарных и дезинфекционных мер.

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