США попросили Саудовскую Аравию положить конец нефтяной войне

Помпео и бин Салман сосредоточили внимание на необходимости поддержания стабильности на мировых энергетических рынках.

Госсекретарь США поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии, призвав его успокоить мировые энергетические и финансовые рынки, сообщает zakon.kz со ссылкой на Вести.Ru.

Госсекретарь Помпео и наследный принц сосредоточили внимание на необходимости поддержания стабильности на мировых энергетических рынках в условиях реакции всего мира, — говорится в заявлении.

Согласно заявлению, Помпео и бин Салман выразили "глубокую обеспокоенность" по поводу пандемии коронавируса и подчеркнули необходимость совместной работы всех стран для сдерживания вспышки.

Международный эталонный сорт нефти Brent торговался на уровне 26,46 долларов за баррель в среду днем, снизившись на 2,5%, в то время как американский сорт нефти West Texas Intermediate (WTI) торговался на уровне 23,47 долларов, снизившись более чем на 2,2%.

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