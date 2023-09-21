Саудовская Аравия может получить ядерное оружие

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман заявил, что Королевство может обзавестись собственным ядерным арсеналом, и назвал условия, при которых страна примет такое решение, сообщает Zakon.kz.

О том, что Саудовская Аравия может получить ядерное вооружение, Мохаммед бин Салман объявил в интервью американскому телеканалу Fox News.

Отвечая на вопрос о том, что иранская атомная программа означает для Саудовской Аравии, наследный принц недвусмысленно заявил, что считает Иран потенциальной угрозой, и если эта страна получит ядерное оружие, Королевству придется обзавестись своим.

"Нам придется получить его. По соображениям безопасности, для баланса сил. Мы будем озабочены, если любая страна получит ядерное оружие – это плохо, это плохое решение. Не нужно получать ядерное оружие, потому что вы не сможете им воспользоваться. Если любая страна использует ядерное оружие, это будет значить, что она находится в состоянии войны со всем остальным миром. Мир не сможет увидеть вторую Хиросиму", – подчеркнул Мохаммед бин Салман.

В интервью Fox News наследный принц Саудовской Аравии также сообщил, что его страна продолжает переговоры с Израилем по вопросам статуса Палестины и поддержания мира и стабильности в регионе.

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