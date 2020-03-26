Названы факторы, повышающие вероятность развода после карантина

По мнению психотерапевта, разрушению отношений может послужить то, к какому классу относятся семьи.

По мнению психотерапевта и сексолога, карантин может как помочь укрепить семейные отношения, также и разрушить их, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Ситуация, при которой члены семьи весь день находятся дома, может послужить разрушению отношений.На это влияют несколько факторов, например, от того, к какому классу относятся семьи, - высказала мнение психотерапевт, сексолог, сооснователь Mental Health Center Амина Назаралиева.

Назаралиева считает, что больше всего от карантина пострадают бедные семьи, особенно, если в результате ситуации лишатся работы или иного дохода, так как это породит много внешних стрессов и увеличит трудности.

Другим важнейшим фактором психотерапевт назвала сексуальные отношения.

Многое в этом вопросе зависит от наличия отдельной спальни, возможности кого-то присмотреть за маленькими детьми или же речь идет о бездетной паре. В разных случаях семьи будут испытывать разные уровни удовлетворенности и усталости с самыми разными исходами, - объяснила она.

Также Назаралиева уверена, что важно то, насколько каждый из членов семьи субъективно оценивает качество отношений. К этому фактору относятся позитивная и негативная коммуникация, а также эффективность генерирования решений.

Сексолог отметила, что с большей вероятностью карантин хорошо переживут пары с высоким качеством сексуальной жизни, наличием пространства и отдельных комнат для всех членов семьи, а также со стабильной работой или сбережениями.

Другие пары, где очень высокий уровень стресса, бедность, где все друг у друга на головах сидят, где единственный кормилец потерял работу, где постоянные ссоры, страх, беспокойство за будущее и сексуальная неудовлетворенность, то у них, скорей всего, все будет сильно хуже, - заключила Назаралиева.

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