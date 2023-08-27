Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Деменция: 11 факторов, которые повышают вероятность диагноза

Деменция: 11 факторов, которые повышают вероятность диагноза Фото: pixabay
Эксперты из Оксфордского университета провели исследование, в котором приняли участие 200 000 человек. Результаты показали, что есть 11 факторов, которые могут предсказать проявление деменции (старческого слабоумия) с возрастом, сообщает Zakon.kz.

Британские ученые провели долгосрочное исследование, в котором приняли участие более 200 тысяч человек в возрасте от 50 до 73 лет. На основе полученных данных эксперты смогли вывести 11 основных факторов, которые влияют на развитие деменции, которая прогрессирует с возрастом. Об этом пишет DailyMail.

Изначально в списке было 28 пунктов, по которым эксперты ориентировались при прогнозах на развитие старческого слабоумия. По окончании анализа они выделили 11 главных факторов.

К ним относятся: возраст, образование, диабет в анамнезе, депрессия в анамнезе, инсульт в анамнезе, деменция в анамнезе родителей, уровень депривации, высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина, проживание в одиночестве и принадлежность к мужскому полу.

Например, пожилой мужчина с историей диабета, который живет один, имеет высокое кровяное давление, будет иметь более высокий показатель риска по сравнению с более молодой женщиной, у которой нет ни одного из других перечисленных факторов риска, говорят ученые.

Ученые пока не готовы заявить, что исключение всех факторов риска сведет вероятность развития деменции к нулю. Однако, если исключить некоторые, можно снизить этот показатель.

Ранее психолог Ольга Коробейникова назвала три главные причины депрессии. Также специалист поделилась способами борьбы с тяжелым состоянием.

Читайте также

Почему дети и взрослые дергаются при засыпании

Как бороться с главными причинами депрессии

Как защититься от кишечной инфекции на курорте

Айсулу Омарова
Интересное Великобритания
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Самый многодетный аким Казахстана рассказал, сколько потратил на школьную форму детей
Самый многодетный аким Казахстана рассказал, сколько потратил на школьную форму детей
В Казахстане изменились правила назначения директоров и учителей школ
В Казахстане изменились правила назначения руководителей и педагогов школ
Новый вид мошенничества через QR-код появился в Казахстане
Новый вид мошенничества через QR-код появился в Казахстане
прогноз погоды на последнюю неделю августа
Погода в Алматы в последнюю неделю августа: дождь и похолодание
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления