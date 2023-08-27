Деменция: 11 факторов, которые повышают вероятность диагноза

Эксперты из Оксфордского университета провели исследование, в котором приняли участие 200 000 человек. Результаты показали, что есть 11 факторов, которые могут предсказать проявление деменции (старческого слабоумия) с возрастом, сообщает Zakon.kz.

Британские ученые провели долгосрочное исследование, в котором приняли участие более 200 тысяч человек в возрасте от 50 до 73 лет. На основе полученных данных эксперты смогли вывести 11 основных факторов, которые влияют на развитие деменции, которая прогрессирует с возрастом. Об этом пишет DailyMail.

Изначально в списке было 28 пунктов, по которым эксперты ориентировались при прогнозах на развитие старческого слабоумия. По окончании анализа они выделили 11 главных факторов.

К ним относятся: возраст, образование, диабет в анамнезе, депрессия в анамнезе, инсульт в анамнезе, деменция в анамнезе родителей, уровень депривации, высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина, проживание в одиночестве и принадлежность к мужскому полу.

Например, пожилой мужчина с историей диабета, который живет один, имеет высокое кровяное давление, будет иметь более высокий показатель риска по сравнению с более молодой женщиной, у которой нет ни одного из других перечисленных факторов риска, говорят ученые.

Ученые пока не готовы заявить, что исключение всех факторов риска сведет вероятность развития деменции к нулю. Однако, если исключить некоторые, можно снизить этот показатель.

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