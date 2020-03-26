Казахстанцу в Южной Корее изменили тюремный срок

Общий срок наказания составит 1,6 года с исправительными работами.

В Южной Корее казахстанцу, осужденному за ДТП, изменили срок лишения свободы, передает zakon.kz.





26 марта 2020 года в городе Чангвон прошло заключительное заседание апелляционного суда по делу против гражданина РК Сырыма Шарибека, допустившего наезд на ребенка 16 сентября 2019 года. Казахстанские дипломаты также приняли участие в заседании суда. При содействии Посольства РК в Корее, переводчик был предоставлен на безвозмездной основе, - отметили в пресс-службе МИД РК.

В ходе слушания суд посчитал ранее вынесенный приговор (2 года 6 месяцев) слишком жестким и принял постановление о сокращении тюремного срока до 2 лет с исправительными работами. Вместе с тем, у стороны защиты есть право подать апелляцию в Верховный Суд Республики Корея в течение 7 дней. Весь этот период Шарибек будет находиться в следственном изоляторе, а при отсутствии апелляции переведен в тюрьму Чангвона.

Срок отбывания наказания будет исчисляться с момента задержания, т.е. с 14 октября 2019 года. Таким образом, общий срок наказания составит 1 год 6 месяцев с исправительными работами. Состояние нашего соотечественника хорошее, жалоб на условия содержания у него нет.

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