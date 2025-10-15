Заключенный хакер взломал тюремную систему и сократил сроки 15 человек

В Румынии хакер взломал информационную систему исправительного учреждения Тыргу-Жиу и сократил сроки наказания 15 заключенным, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Din Politica, ранее осужденный за кибермошенничество был временно переведен в тюремную больницу Деж. Предполагается, что в это время он заметил учетные данные (имя пользователя и пароль) сотрудника полиции с правами администратора в компьютерной системе администрации.

Издание уточняет, что заключенный, вернувшись в Тыргу-Жиу, воспользовался этой информацией для доступа к терминалам информационных киосков тюрьмы. Войдя в систему с правами администратора, хакер получил полный доступ к системе IMSweb – IT-платформе, используемой для управления данными заключенных.

По данным портала, в течение трех месяцев заключенные ежедневно заходили в систему, где изменяли критически важные данные. Они сокращали сроки заключения, переводили деньги между своими счетами, меняли условия содержания и разрешали несанкционированные интимные свидания.

Ранее сообщалось, что аферу из фильма "Побег из Шоушенка" удалось повторить заключенному в Индии.