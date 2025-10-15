#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
538.63
622.23
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
538.63
622.23
6.71
Мир

Заключенный хакер взломал тюремную систему и сократил сроки 15 человек

хакер сократил сроки наказания нескольким заключенным, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2025 19:34 Фото: pixabay
В Румынии хакер взломал информационную систему исправительного учреждения Тыргу-Жиу и сократил сроки наказания 15 заключенным, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Din Politica, ранее осужденный за кибермошенничество был временно переведен в тюремную больницу Деж. Предполагается, что в это время он заметил учетные данные (имя пользователя и пароль) сотрудника полиции с правами администратора в компьютерной системе администрации.

Издание уточняет, что заключенный, вернувшись в Тыргу-Жиу, воспользовался этой информацией для доступа к терминалам информационных киосков тюрьмы. Войдя в систему с правами администратора, хакер получил полный доступ к системе IMSweb – IT-платформе, используемой для управления данными заключенных.

По данным портала, в течение трех месяцев заключенные ежедневно заходили в систему, где изменяли критически важные данные. Они сокращали сроки заключения, переводили деньги между своими счетами, меняли условия содержания и разрешали несанкционированные интимные свидания.

Ранее сообщалось, что аферу из фильма "Побег из Шоушенка" удалось повторить заключенному в Индии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Хакер из Актау взломал государственные информсистемы
09:42, 21 февраля 2024
Хакер из Актау взломал государственные информсистемы
Заключенные Бельгии смогут отбывать тюремный срок на "удаленке"
08:27, 13 марта 2024
Заключенные Бельгии смогут отбывать тюремный срок на "удаленке"
Daily Mail пишет, что телефон Лиз Трасс взломали российские хакеры
00:45, 31 октября 2022
Daily Mail пишет, что телефон Лиз Трасс взломали российские хакеры
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: