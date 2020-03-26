К лишению свободы приговорили экс-чиновника за коррупцию в Шымкенте

Руководитель управления получил взятку за оказание содействия о выделении дополнительного времени аренды зала в "Шымкент-Цирк" для проведения коммерческого семинара, без фактической оплаты в кассу цирка.

Фото : inbusiness.kz

Экс-руководитель управления культуры, развития языков и архивов в Шымкенте приговорен к 4,5 годам лишения свободы, сообщил на брифинге стерший следователь первого управления Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент zakon.kz. Экс руководитель управления культуры, развития языков и архивов города Шымкент Умбет Е.Б. осужден за взяточничество. Он подозревался в получении взятки в сумме 300 тыс. тенге от представителя предприятия, — сообщил Бигайдаров. По его словам, должностное лицо получил взятку за оказание содействия о выделении дополнительного времени аренды зала в ГКП "Шымкент-Цирк" для проведения коммерческого семинара, без фактической оплаты в кассу цирка. 19 марта 2020 года приговором Каратауского районного суда Шымкент Умбет осужден к 4,5 годам лишения свободы. Осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе, — добавил Бигайдаров. Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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