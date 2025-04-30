Замакима в Актюбинской области приговорили к лишению свободы за коррупцию

В Актюбинской области Шалкарский районный суд вынес приговор в отношении заместителя акима района и руководителя районного отдела жилищно-коммунального хозяйства. Обоих признали виновными в получении взятки, сообщает Zakon.kz.

Приговор замакиму Б. Зайрымбету и его подельнику А. Беркимбаеву вынесли 23 апреля 2025 года.

По материалам дела, 27 декабря 2024 года чиновники, действуя по предварительному сговору, получили от представителя коммерческой организации 2,3 млн тенге. Деньги предназначались за беспрепятственное подписание актов выполненных работ, своевременную оплату по договору и общее покровительство в рамках исполнения государственных обязательств, сообщает Антикор.

Суд назначил каждому наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Также оба осужденных пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе, в судейском корпусе и в органах местного самоуправления.

Приговор в законную силу пока не вступил. В Антикоре напомнили, что согласно закону, каждый считается невиновным, пока вина не доказана вступившим в силу судебным решением.

Прокуратура Актюбинской области провела финансовую проверку в футбольном клубе "Актобе". В ходе этого процесса выявлены нарушения на 250 млн тенге.

