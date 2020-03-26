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В Алматы выписали из больницы женщину, вылечившуюся от коронавируса

Пациентка заразилась коронавирусом за рубежом.

Фото : РИА Новости26 марта 2020, 18:49

Руководитель Управления здравоохранения Алматы Тлеухан Абильдаев рассказал, что вылечившаяся от коронавируса женщина выписана из больницы, передает zakon.kz.

Сегодня, 26 марта из Городской инфекционной больницы была выписана женщина, у которой был подтвержден COVID-19. Она была одной из первых в Казахстане, кто заразился коронавирусной инфекцией. Пациентка заразилась коронавирусом за рубежом - в одной из европейских стран.
Она получила полный курс противовирусного лечения и симптоматической терапии. Заболевание протекало бессимптомно, противовирусную терапию женщина перенесла удовлетворительно. Осложнений на период лечения не было. Последние два контрольных анализа показали отрицательный результат на наличие коронавируса, - сказал он.

16 марта в Казахстане начал действовать режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса. Алматы и Нур-Султан закрыли на карантин, поскольку большинство заболевших находятся в больницах этих городов. Вечером 26 марта стало известно, что в стране зарегистрировано 109 случаев коронавируса.


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