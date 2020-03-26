В Алматы выписали из больницы женщину, вылечившуюся от коронавируса

Пациентка заразилась коронавирусом за рубежом.

Руководитель Управления здравоохранения Алматы Тлеухан Абильдаев рассказал, что вылечившаяся от коронавируса женщина выписана из больницы, передает zakon.kz.

Сегодня, 26 марта из Городской инфекционной больницы была выписана женщина, у которой был подтвержден COVID-19. Она была одной из первых в Казахстане, кто заразился коронавирусной инфекцией. Пациентка заразилась коронавирусом за рубежом - в одной из европейских стран.

Она получила полный курс противовирусного лечения и симптоматической терапии. Заболевание протекало бессимптомно, противовирусную терапию женщина перенесла удовлетворительно. Осложнений на период лечения не было. Последние два контрольных анализа показали отрицательный результат на наличие коронавируса, - сказал он.

16 марта в Казахстане начал действовать режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса. Алматы и Нур-Султан закрыли на карантин, поскольку большинство заболевших находятся в больницах этих городов. Вечером 26 марта стало известно, что в стране зарегистрировано 109 случаев коронавируса.

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