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Стало известно о состоянии находящегося в реанимации Лещенко

Не слушайте никого, кто нагнетает - Винокуров.

Фото : tolknews.ru26 марта 2020, 19:36

Народный артист РСФСР Лев Лещенко, находящийся в реанимации, чувствует себя хорошо, продолжает лечение от двустороннего воспаления легких, сообщил друг певца Владимир Винокур, передает zakon.kz.

Ранее ряд СМИ и каналов в Telegram написали, что Лещенко госпитализирован в медицинский центр в Коммунарке с подозрением на коронавирус, его состояние стабильно.

Концертный директор артиста Дмитриев сообщил РИА Новости, что певец вместе с женой приехал в больницу и лег на обследование по совету своих друзей-врачей, поскольку почувствовал недомогание, он проходит обследование.

Нормально он себя чувствует, не собирается ни в какой Мавзолей идти. Он в реанимации, потому что там есть аппаратура, которая работает с дыхательным аппаратом. Что такое двустороннее воспаление легких у человека, которому больше 70-ти лет? Не слушайте никого, кто нагнетает. Все хорошо с ним, — рассказал собеседник агентства.


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